DAB+ in Deutschland 2020: Eine Übersicht

(Berlin) DAB+, der Radiostandard von heute und digitale Nachfolger von UKW, treibt die Digitalisierung des Hörfunks auch im zweiten Halbjahr 2020 weiter voran. Trotz Krise haben sich die Verkaufszahlen von DAB+ Radios ab Mai so erholt, dass der Gesamtabsatz in der ersten Jahreshälfte den des Vorjahres übertrifft, meldet die GFK. Für eine besondere Dynamik bei DAB+ wird im Oktober der Sendestart von bis zu 16 weiteren bundesweit verbreiteten privaten Programmen und im Dezember die sogenannte Digitalradiopflicht für Autos und Radios im Haushalt sorgen. Regional steigt die Vielfalt der Programme ebenfalls: Über 260 Radioprogramme sind regional unterschiedlich über DAB+ verfügbar. Über 65 davon werden ausschließlich digital ausgestrahlt. Das Digitalradio Büro Deutschland hat eine Übersicht zum aktuellen Stand von DAB+ Digitalradio in Deutschland und den einzelnen Bundesländern zusammengestellt.

zur Pressemeldung und Übersicht