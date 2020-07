DAB-Verbreitung von Radio Trausnitz und Radio Galaxy Landshut im DAB-Netz Niederbayern für zehn Jahre verlängert

[München] Das Lokalprogramm Radio Trausnitz und das jugendaffine Hörfunkangebot Radio Galaxy Landshut haben befristet bis zum 31. Oktober 2030 Datenkapazitäten zur digitalen terrestrischen Übertragung zugewiesen bekommen. Das hat der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) in seiner Sitzung am 23. Juli 2020 entschieden. Beide Hörfunkprogramme werden vom Anbieter Funkhaus Landshut GmbH & Co. KG gestaltet und bereits seit 2018 simulcast in UKW und DAB im DAB-Versorgungsgebiet Niederbayern (Block 7D) verbreitet. Radio Trausnitz bietet ein 24-Stunden-Vollprogramm an, das ein oldiebased AC-Musikformat für die Zielgruppe der 30- bis 59-Jährigen ausstrahlt. Neben den Lokalnachrichten werden Bezüge zur Region über zahlreiche Programmaktionen und selbstproduzierte, oft unterhaltende Rubriken hergestellt. Radio Galaxy Landshut richtet sich mit seinem Young CHR-Musikformat vor allem an die Kernzielgruppe der 14- bis 35-Jährigen Hörerinnen und Hörer. Die überregionalen Nachrichten werden von der BLR übernommen, die lokalen „Radio Galaxy News“ sind selbstproduziert und werden stündlich ausgestrahlt.

