Radio AWN weiter im DAB-Netz Niederbayern zu empfangen

[München] Für das DAB-Versorgungsgebiet Niederbayern (7D) hat der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) in seiner Sitzung am 23. Juli 2020 die Verlängerung von Kapazitätszuweisungen befristet bis zum 31. Oktober 2030 beschlossen. So wird dem Straubinger Lokalsender Radio AWN die Simulcast-Verbreitung in UKW und DAB weiterhin ermöglicht. Am Hörfunkanbieter Radio Aktuelle Welle GmbH & Co. Studiobetriebs KG sind die Radio AWN Straubing GmbH & Co. Hörfunk KG und die Neue Welle Antenne Straubing Hörfunk- und Fernsehprogrammanbieter GmbH beteiligt. Radio AWN strahlt ein 24-Stunden-Vollprogramm aus, das sich mit seinem oldiebased AC-Musikformat vor allem an die Zielgruppe der 30- bis 59-Jährigen richtet. Die stünd­lichen Weltnachrichten werden von der BLR übernommen. Radio AWN gestaltet zusätzlich redaktionelle Beiträge, Lokalnachrichten, lokale Servicebeiträge, Veranstaltungshinweise und lokale Sportnachrichten.

