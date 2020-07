[Berlin] Aufgrund der derzeitigen Situation werden die Ergebnisse des Digitalisierungsberichts Audio in diesem Jahr am 7. September im Rahmen einer Online-Veranstaltung präsentiert. Der Digitalisierungsbericht Audio stellt ausführlich aktuelle Entwicklungen der digitalen Radio- und Audionutzung dar und gibt unter anderem Aufschluss über die Verbreitung von DAB+- und Internetradio-Geräten sowie über die Nutzung der einzelnen Radio-Empfangswege in Deutschland.