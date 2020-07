TELESTAR übernimmt den weltweiten Vertrieb der schottischen Traditionsmarke REVO

[Ulmen] Die in Ulmen ansässige TELESTAR-DIGITAL GmbH hat sich die weltweiten Vertriebsrechte der britischen Edel-Audiomarke REVO gesichert. Darüber hinaus übernimmt TELESTAR ab sofort auch zu 100% die Produktion und Entwicklung der Produkte unter der Marke REVO. Geschäftsführer Frank Kirwel: „Mit REVO erweitern wir unsere Produktpalette permanent um ein komplettes Produktsortiment im High End Bereich – die Reputation der Produkte, die Strahlkraft der Marke und die hohe Qualität, sowohl in der Verarbeitung als auch in der Werkstoffauswahl – machen REVO zu einer absoluten internationalen Top-Marke im Audiosegment. Die positiven Erfahrungen, die wir seit 2016 als Deutschland Distributor mit REVO machen durften hat uns, als sich die Gelegenheit zur Übernahme der Marke bot, bekräftigt, den nächsten Schritt zu machen.“

