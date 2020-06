DAB+ Programmsuchlauf in Hamburg erforderlich

[Hamburg] Aufgrund von technischen Änderungen wird bei zahlreichen DAB+ Radios im Bereich Hamburg am Dienstag, den 23.6.2020 nach 10:10 Uhr ein Programmsuchlauf notwendig. Nach einer Umschaltpause von einigen Minuten werden unsere Programme weiterhin auf Kanal 7A (188,928 MHz) empfangbar sein. Umbaumaßnamen und der Ersatz von technischen Geräten machen diese Maßnahme leider unumgänglich. Tests haben ergeben, dass bei einigen Radios manuell ein erneuter Programmsuchlauf durchgeführt werden muss. Bei vielen Radios muss dafür mit der “Menu”-Taste das Menu aufgerufen werden, anschließend mit Pfeiltasten so lange nach rechts bzw. oben, bis “Programmsuchlauf” im Display erscheint. Mit Druck auf die Taste “Select” wird der Programmsuchlauf dann gestartet. Der Suchlauf dauert wenige Minuten. Die Vorgehensweise kann sich allerdings von Radio zu Radio unterscheiden. Bitte schauen Sie ggf. in der Anleitung Ihres Gerätes nach.

