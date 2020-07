Neuerungen bei DAB+ im Allgäu

[München] Im Regionalnetz für DAB+ im Allgäu (Kanal 8B) gibt es am 30.06.2020 einige Neuerungen. So geht mit „RSA Radio Lindau“ ein neues Programm auf Sendung, während die Stationen „Griaß Di Allgäu“ und „Allgäuer Heimatmelodie“ ihren Platz räumen. Zudem wechselt das Programm „RSA Radio Oberallgäu“ seine Service-ID. Alle Hörerinnen und Hörer von DAB+ in dieser Region empfehlen wir daher einen Suchlauf am Radio durchzuführen damit die neue Konfiguration am Radio gespeichert wird und alle auf Sendung befindlichen Programme auch wieder empfangen werden. Nähere Informationen zum Thema Sendersuchlauf bei verschiedenen Radio-Modellen hat der BR hier zusammengefasst.