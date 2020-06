Neue DAB+ Sender und Programmergänzungen bis Ende 2020 in Bayern

[München] Mit Inbetriebnahme des neuen Senders Kronach in Oberfranken am Freitag, 26. Juni, setzt der Bayerische Rundfunk den Ausbau des DAB+ Sendernetzes in diesem Jahr weiter fort und verbessert so den Empfang für das Digitalradio in der Stadt und den südlichen Landkreis Kronach sowie den nördlichen Landkreis Lichtenfels. Dier Erweiterung gilt sowohl für die landesweit ausgestrahlten Programme im Kanal 11 D sowie die Stationen im Regionalkanal 10 B für Oberfranken. Insgesamt ist geplant, das DAB+ Netz im Freistaat in diesem Jahr um neun Standorte auf dann 74 Standorte auszubauen. Bereits im April startete der Sender Wertheim in Unterfranken, weitere Anlagen folgen ab Herbst. Außerdem wird bereits zum 1. Juli in drei Regionen das bestehende DAB+ Angebot um je ein Bayern 1-Regionalprogramm ausgeweitet. Folgende neuen DAB+ Sendestandorte im landesweiten Kanal 11 D und im jeweiligen Regionalkanal sind 2020 geplant oder bereits in Betrieb – künftige Planungen vorbehaltlich etwaiger Verzögerungen durch Corona-Einschränkungen: Unterfranken (Wertheim, Ebern, Gemünden, Schweinfurt), Oberfranken (Kronach), Oberpfalz (Pfreimd) und Niederbayern (Kelheim, Rotthalmünster, Mallersdorf). Durch die Verbesserungen im Sendernetz ist es außerdem möglich, in drei Regionen ein weiteres Bayern 1 Regionalprogramm im Angebot zu ergänzen. Ab 1. Juli wird in Niederbayern und der Oberpfalz zusätzlich Bayern 1 Mainfranken ausgestrahlt, in Mittelfranken kommt Bayern 1 Oberbayern hinzu. Um alle Sender empfangen zu können, sollte ein Sendersuchlauf am DAB+ Radio durchgeführt werden. In Bayern umfasst das landesweite DAB+ Sendernetz damit aktuell 66 Standorte und wird bis Jahresende voraussichtlich auf 74 Standorte wachsen.

