Chance für mehr Radiovielfalt in Berlin

[Berlin] Der Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) hat in seiner Sitzung am 16. Juni 2020 entschieden, mindestens zwei DAB+-Programmplätze in Berlin auszuschreiben. Auf Kanal 7 B stehen zwei DAB+-Übertragungskapazitäten für Hörfunkprogramme zur Verfügung. Sollten Antragsteller, die derzeit eine Kapazität auf dem DAB+ Kanal 12 D (Berlin und Brandenburg) nutzen, den Zuschlag für eine der Kapazitäten auf Kanal 7 B erhalten, erweitert sich die aktuelle Ausschreibung der mabb um die auf Kanal 12 D freiwerdenden Kapazitäten. Bis Freitag, den 17. Juli 2020, 12:00 Uhr können Anträge für die DAB+-Kapazitäten bei der Medienanstalt eingereicht werden.

zur Pressemeldung