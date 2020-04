BBC: Kostenlose DAB-Radios für über 70-Jährige

[London] Radio ist in diesen Zeiten eine sehr wichtige Quelle vor allem auch für die Verbreitung vertrauenswürdiger Nachrichten und Informationen auf lokaler Ebene sowie als Begleiter für vereinsamte Menschen. Das lokale BBC-Radio arbeitet daher aktuell in UK mit Herstellern, Einzelhändlern und einer Wohltätigkeitsorganisation zusammen, um den am stärksten gefährdeten älteren Menschen über 70 Jahren kostenlose DAB-Radios anzubieten. Seit dem 30. März, kann man jemanden für ein kostenloses Radio nominieren, indem er ein Online-Bewerbungsformular ausfüllt. Diese Aktion ist Teil der „Make A Difference-Kampagne“ der BBC, die nach dem Ausbruch des Coronavirus gestartet wurde. Es läuft über alle 39 lokalen BBC-Radiosender in England und zielt darauf ab, Gemeinschaften zu verbinden. Die Radios wurden von Argos, Currys PC World, John Lewis & Partners, Pure und Roberts Radio gespendet. Der Hersteller Duracell UK liefert hierzu Batterien.

zur BBC-Meldung