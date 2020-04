Live-Übertragungen aus der Bundespressekonferenz und von den Briefings des Robert-Koch-Instituts über DAB+ und im Netz

[Berlin] Der Digitalkanal „Deutschlandfunk Dokumente und Debatten“ (Dlf DokDeb) überträgt ab sofort regelmäßig die wichtigsten Pressetermine zur aktuellen Krisensituation. Dazu gehören die Presse-Briefings des Robert-Koch-Instituts, die zur Zeit jeweils dienstags und freitags um 10.00 Uhr stattfinden. Auch die regelmäßigen Regierungspressekonferenzen in der Bundespressekonferenz am Montag, Mittwoch und Freitag werden in das Programm aufgenommen. Hinzu kommen je nach aktueller Situation Übertragungen der Debatten im Deutschen Bundestag, von Pressekonferenzen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten oder Vertretern der Bundesregierung. Das Live-Sonderprogramm ist über DAB+ (Kanal 5C) und im Livestream zu hören. Die Programmvorschau wird tagesaktuell online veröffentlicht: www.deutschlandradio.de/dokumente-und-debatten.

zur Pressemeldung