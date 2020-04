Neuer DAB+ Standort Wertheim für Unterfranken in Betrieb

[München] Für das landesweite bayerische DAB+ Netz (Kanal 11D) und das Regionalnetz Unterfranken (Kanal 10A) ist am 1. April der neue Standort Wertheim (Baden-Württemberg) auf Sendung gegangen. Auf der bayerischen Seite verbessert sich dadurch der DAB+ Empfang für die Gemeinden Hasloch, Kreuzwertheim und Triefenstein im südlichen Landkreis Main-Spessart erheblich. Auch die baden-württembergische Stadt Wertheim profitiert von der neuen BR-Versorgung. Von der Aufschaltung profitieren im Kanal 11D die Stationen ANTENNE BAYERN, Bayern 1 Niederbayern und Oberpfalz, Bayern 2 Süd, BAYERN 3, BR Klassik, B5 aktuell, B5 plus, Bayern plus, BR Heimat und PULS. Im Regionalnetz (Kanal 10 A) verbessert sich der Empfang von Absolut HOT, Bayern 1 Mainfranken, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, Bayern 2 Nord, BR Verkehr, egoFM, Radio Charivari Würzburg, Radio Galaxy Aschaffenburg, Radio Gong Würzburg, Radio Hashtag+, Radio Primaton, Radio Primavera, Radio TEDDY und ROCK ANTENNE. Zeitgleich hat auch der SWR dort DAB+ im Kanal 9D mit Ausrichtung auf sein eigenes Sendegebiet in Betrieb genommen. Nach einem Sendersuchlauf am DAB+ Radio kann das umfangreiche DAB+ Angebot in der Region ab sofort empfangen werden. In Bayern umfasst das landesweite DAB+ Sendernetz nun 65 Standorte, um die Bevölkerung mit dem digitalen BR-Angebot und weiteren regionalen und überregionalen privaten Radiostationen zu versorgen.

