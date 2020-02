KATHREIN DS plant 2020 den Einstieg bei DAB+ Endgeräten

[Rosenheim] Die KATHREIN Digital Systems (KATHREIN DS) Marktführer für digitalen Empfang von Satellit, Terrestrik, Kabel oder IP und deren Signalverteilung, schließt das erste Geschäftsjahr (Rumpfgeschäftsjahr vom 01.04. – 31.12.2019) seit der Selbstständigkeit mit einem positivem Ergebnis ab. Einer der wichtigsten Punkte für KATHREIN DS in 2020 und wesentlicher Bestandteil der Strategie ist die Steigerung der Präsenz am Markt sowie der Ausbau der Fachhandelsbetreuung und internationalen Tätigkeiten. So plant das Unternehmen auch den Einstieg ins Marktsegment für DAB+ Endgeräte.

zur Pressemeldung