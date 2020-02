Neuer Sender in Bad Belzig: rbb verdichtet das Netz mit DAB+

[Berlin] Der Rundfunk Berlin-Brandenburg setzt den DAB+ Netzausbau fort und nimmt am 3. März 2020 um 10.00 Uhr am Standort Bad Belzig einen weiteren DAB+-Sender auf Kanal 10 B in Betrieb. Mit dem neuen Sender wird eine Versorgungslücke im Südwesten Brandenburgs geschlossen. Tausende Haushalte im Landkreis Potsdam-Mittelmark können so alle Radioprogramme des rbb und das Programm Cosmo in bester Qualität digital über Antenne empfangen. Um eine flächendeckende Versorgung in Brandenburg über DAB+ anbieten zu können, wird der rbb den Netzausbau weiter vorantreiben. Die nächsten Ausbauschritte umfassen die Standorte Herzberg und Petkus, die voraussichtlich im Laufe dieses Jahres folgen werden.

