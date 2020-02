Besserer Empfang der WDR-Radioprogramme über DAB+ im südlichen Ostwestfalen

[Köln] Seit dem 19. Februar können Hörer*innen im südlichen Ostwestfalen die WDR Radioprogramme über DAB+ besser empfangen. Am Standort “Eggegebirge” am Lichtenauer Kreuz in Willebadessen wurde eine neue Sendeanlage mit einer Sendeleistung von 10 kW in Betrieb genommen. In weiten Teilen des Kreises Höxter und der Stadt Marsberg können die WDR-Radioprogramme nun auch über DAB+ empfangen werden. Auch für die Hörer*innen im Kreis Paderborn verbessert sich der Empfang. Im Laufe des Jahres wird die DAB+-Versorgung in NRW sukzessive weiter ausgebaut.

