Media Broadcast nimmt Sender für DAB+ auf Sylt in Betrieb

[Köln] Der Betreiber von Sendernetzen und Digitalradio-Plattformen für den Hörfunk in Deutschland Media Broadcast hat auf der Insel Sylt einen weiteren Senderstandort zur Verbreitung des nationalen DAB+ Multiplexes im Kanal 5C in Betrieb genommen. Ab sofort werden dort nun die Programme Absolut relax, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova, DRadio DokDeb, ENERGY, ERF Plus, Klassik Radio, Radio BOB!, Radio Horeb, Schlagerparadies, Schwarzwaldradio und sunshine live über DAB+ ausgestrahlt.