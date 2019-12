Erste Bilanz für DAB+ in Österreich und neue Vorhaben

[Wien] Seit dem Start von Digitalradio in Österreich hat sich viel getan. Durch die um fast vier Monate vorgezogene zweite Netzausbaustufe sind Mitte Dezember bereits 77 % der österreichischen Bevölkerung mit DAB+ versorgt. Auch die dritten und vierten Ausbaustufen werden vorzeitig realisiert. Die Medienbranche, Telekommunikations-, Elektro- und Elektronikindustrie appellieren zudem an die Bundesregierung, die DAB+ Empfangspflicht in allen Radiogeräten nach europäischem Vorbild rasch voranzutreiben. Am 7. Dezember 2019 startet außerdem die bisher größte Werbekampagne der privaten Radiosender in Österreich mit einem Bruttowerbewert von rund zwei Millionen Euro.

