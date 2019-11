Großer Zuwachs für DAB+ im Voralpenland

[München] Das Voralpenland erhält Anfang Dezember gleich zwei neue Sendeanlagen und damit einen erheblichen Zuwachs an Reichweite für das digitale Radio DAB+ in Bayern. Mit der Aufschaltung der Standorte Oberammergau (Sendeleistung 5 kW) und Hohenpeissen-berg (10 kW) verdoppelt sich die Anzahl der bereits bestehenden Anlagen (Wendelstein und Herzogstand) im Kanal 7A. Damit wird vor allem in den Landkreisen Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen der DAB+-Empfang maßgeblich verbessert bzw. erstmalig möglich. Netzbetreiber des Regionalnetzes ist die Bayern Digital Radio GmbH. Insgesamt profitieren in der Stadt Rosenheim und in den Landkreisen Rosenheim, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen ca. 720.000 Einwohner von dem neuen Regionalnetz. Für 596.000 Einwohner reicht zum Empfang der DAB+-Programme eine Zimmerantenne. Die Abdeckung im mobilen Bereich in den genannten Landkreisen liegt bei ca. 93%. Im Regionalnetz Voralpenland werden aktuell die Programme von Radio Alpenwelle, Radio Arabella Kult, Radio BUH, Radio Charivari Rosenheim, Radio Galaxy Rosenheim und Radio Oberland ausgestrahlt. Weitere Stationen wie Alpin FM, Bayernwelle und Radio ISW sind für dieses Netz bereits von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien lizenziert und sollen in 2020 über DAB+ hinzukommen.

