Medienrat verlängert Kapazitäten für landesweiten DAB+-Sender Absolut HOT

[München] Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat die terrestrischen Kapazitäten für die Neue Welle Rundfunkverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG zur digitalen Verbreitung des landesweiten DAB-only-Angebots Absolut HOT um zehn Jahre bis 31. Oktober 2029 verlängert. Die Anbieterin gestaltet mit Absolut HOT eines der erfolgreichsten DAB-only-Angebote. Mit seinem Radioformat für junge Menschen zwischen zehn und 25 Jahren bietet es eine weitere Programmfarbe im landesweiten DAB+-Multiplex und leistet damit einen Beitrag zur Programmvielfalt in Bayern, so der BLM-Medienrat. Während alle Genehmigungen seit Juli 2016 entfristet sind, ist die Zuweisung von Übertragungskapazitäten befristet, so dass hier eine neue Entscheidung zu treffen war. Da im landesweiten DAB-Versorgungsgebiet sechs Monate vor Ablauf des Zuweisungszeitraums keine Interessensbekundungen vorlagen, hatte die Landeszentrale von einer öffentlichen Ausschreibung der Kapazitäten abgesehen.

