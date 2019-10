Radio BUH über DAB+ gestartet

[Seeon-Seebruck] Das DAB+-Regionalnetz Voralpenland (Kanal 7A) hat mit Radio BUH einen Neuzugang zu verzeichnen. Die Anfangskonfiguration des Netzes besteht aus den Sendeanlagen Herzogstand und Wendelstein mit einer Sendeleistung von 5 bzw. 10 kW (ERP). Damit werden aktuell die Stadt Rosenheim und die Landkreise Rosenheim, Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen versorgt. Eine Erweiterung um zwei weitere DAB+-Sendeanlagen am Hohenpeissenberg und in Oberammergau ist noch in 2019 vorgesehen. Das 2015 als Webstream gestartete Programm hat ein gemischtes Musikprogramm, das von Klassik und Soul über Hip-Hop und Weltmusik bis zu jungen Nachwuchsbands reicht und von Radioprofis genauso präsentiert wird wie von musikbegeisterten Hobbymoderatoren. Radio BUH ist seit 2016 eine gemeinnützige GmbH.

zum Radioprogramm