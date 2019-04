Weiterentwicklung und Neuausschreibung bei der Funkanalyse Bayern

[Nürnberg] Seit 1989 wird jährlich die Funkanalyse Bayern (FAB) durchgeführt. Die FAB fungiert als Ergänzung zur Währungsstudie im nationalen Hörfunkmarkt – der ma AUDIO. Zwischenzeitlich bildet die FAB nicht nur die vielen bayerischen UKW-Sender ab, sondern auch die vielfältige DAB-Landschaft in Bayern. Auftraggeber und Finanziers der FAB waren bislang die BLM und die am Projekt beteiligten bayerischen Lokalradios sowie weitere Beteiligte (u.a. Antenne Bayern, landes- und bundesweite DAB+ Sender; insgesamt mehr als 50 Auftraggeber). Ab der FAB 2020 wird sich die BLM als unmittelbare Auftraggeberin aus der Funkanalyse zurückziehen. Auftraggeber bleiben die bayerischen Lokalradios sowie weitere Beteiligte. Die Angebotsausschreibung und -einholung erfolgt jetzt durch die BLW (Bayerische Lokalradio-Werbung GmbH) als Vertreterin der bayerischen Lokalradioanbieter. Neu ist auch, dass eine sogenannte „Steuerungsgruppe“, die sich aus Vertretern der Verbände VBRA, VBL und VuLB, von RADIO ENERGY und STUDIO GONG sowie der BLM zusammensetzt, eingesetzt wurde, die auch die aktuelle Ausschreibung begleitet hat. Die Ausschreibung läuft derzeit und richtet sich an qualifizierte Institute, die in der Lage sind, auch weiterhin das qualitative Niveau der FAB zu gewährleisten.

zur Meldung