Radio Schlagerparadies setzt auf STUDIO GONG

[München] Die STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG freut sich, den Sender Radio Schlagerparadies als Vermarkter begrüßen zu dürfen. Mit 89.000 Hörern in der Durchschnittsstunde wartet Radio Schlagerparadies mit sehr guten Werten in die Media-Analyse 2019 Audio I auf. Hier konnte die Anzahl der Hörer in der Durchschnittsstunde um 28 Prozent gesteigert werden. Der Sender ist damit auch der größte Einzelsender der DAB+ Radiokombi Deutschland und trägt wesentlich zur positiven Entwicklung der Reichweiten bei. Zudem ist die Kombi mit einem Plus von 17 % die am schnellsten wachsende nationale Radiokombi der aktuellen Media-Analyse. Der Sender ist von der Landesmedienanstalt Saarland lizensiert und bundesweit über DAB+ zu empfangen.

