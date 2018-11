Zweiter Standort für DAB+ in Nürnberg

[München] Das lokale Sendernetz für DAB+ in Nürnberg (Kanal 10C) wurde um einen zweiten Standort erweitert. Der Sender Dillberg in der fränkischen Alb ergänzt ab sofort den Nürnberger Fernsehturm und optimiert den Empfang der privaten Stationen vor allem in süd-östlicher Richtung. Die Sendeleistung beträgt 10 kW. Von der Aufschaltung profitieren die Programme afk max, Charivari, ENERGY Nürnberg, Gong 97,1, Hit Radio N1 (Pray 92,9 / AREF/ Camillo 92,9 / Radio Meilenstein), MEGA RADIO, Mein Lieblingsradio, Radio F (Jazztime Nürnberg), Radio Z und STAR FM Nürnberg.