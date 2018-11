MDR verdichtet DAB+ Sendernetz in Thüringen

[Leipzig] In Mitteldeutschland geht der Digitalradio-Ausbau weiter zügig voran. Der MDR hat sein DAB+ Sendernetz für Thüringen um den Standort Kreuzberg im Freistaat Bayern erweitert. Die Aufschaltung am bayerischen Kreuzberg Anfang November ist aufgrund einer Überstrahlungsvereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und dem Freistaat Thüringen möglich. „Mit dem nahe der thüringischen Grenze gelegenen Senderstandort Kreuzberg wird der Südwesten Thüringens nunmehr deutlich stabiler mit den über DAB+ verbreiteten MDR-Hörfunkprogrammen versorgt“, so Niels Schulze, Abteilungsleiter Programmverbreitung im MDR. Die Nutzung der nach Thüringen gerichteten Halbantenne am Standort Kreuzberg erfolgt in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk, weil in der betreffenden thüringischen Region keine vergleichbar geeignete Senderinfrastruktur vorhanden ist. Mit der Inbetriebnahme steigt der Versorgungsgrad in Thüringen auf ca. 85 Prozent (Indoor-Empfang) und auf 97,5 Prozent bei der mobilen Versorgung.

