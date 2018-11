sonoro MEISTERSTÜCK mit edlem Walnuss-Korpus

[Neuss] Die Firma sonoro stellt eine neue Variante seines Modells MEISTERSTÜCK incl. DAB+ vor. Ab 14. Dezember 2018 ist das MEISTERSTÜCK in Walnussholz bei allen Premiumhändlern sowie im Fachhandel und auf sonoro.de erhältlich. Der neue Auftritt folgt dem „derzeit angesagten Hygge-Stil, der stark mit Naturmaterialien wie Wolle, Filz, Leinen oder eben Holz arbeitet.“ Das MEISTERSTÜCK mit den Abmessungen von etwa 570 mm (b) x 165 mm (h) x 262 mm (t) ist bereits in den Farben Schwarz, Weiß und Silber (UVP je 999 EUR) erhältlich und ab Mitte Dezember 2018 auch in Walnuss zum Preis von 1099 Euro (UVP).

