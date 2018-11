[Berlin] Der analoge Kabelempfang in Berlin und Brandenburg ist Geschichte: Am 5. November haben Telekom und Vodafone Kabel Deutschland ihre analogen Dienste abgeschaltet. Damit endete auch die UKW Übertragung im Kabelnetz. Das Digitalradio Büro Deutschland empfiehlt nun den betroffenen Radiohörern den Umstieg auf Digitalradio DAB+. So gibt es in Berlin das bundesweit größte Angebot mit 69 Radiostationen, die über DAB+ ausgestrahlt werden.

zur Pressemeldung