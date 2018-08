Programmänderungen in Augsburg und Nürnberg

[Pfaffenhofen] Radio Ilmwelle beendet die DAB+-Ausstrahlung über den Augsburger Sender (Kanal 9C) am 1. August 2017. Hörer in Pfaffenhofen, Ingolstadt und Neuburg-Schrobenhausen die das Programm über den Kanal 11A empfangen sind von der Abschaltung nicht betroffen. Auch das Programm PN Eins Urban beendet seine Verbreitung in den Lokalnetzen Augsburg (9C) und Nürnberg (10C). Beide Stationen gehören zur PN Medien GmbH. Eine Neubelegung der Programmplätze ist durch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien in Vorbereitung.

