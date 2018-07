Digitalradiotag 2018 auf der IFA

[Berlin] Erstmals präsentieren die Medienanstalten im Rahmen des Digitalradiotags am 3. September 2018 auf der IFA in Berlin den Digitalisierungsbericht Audio. Dieser stellt ausführlich aktuelle Entwicklungen der digitalen Radio- und Audionutzung dar. Im Mittelpunkt stehen dabei die aktuellen Ergebnisse der Erhebung zum Radioempfang. Sie geben Aufschluss über die Verbreitung von DAB+- und Internetradio-Geräten in Deutschland. Darüber hinaus werden Ergebnisse der erstmals als agma-Studie durchgeführten DAB+-Reichweitenstudie vorgestellt.

