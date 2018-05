Einnreichungsfrist für 15. Workshop Digital Broadcasting verlängert

[Erfurt] Am 27. und 28. September 2018 findet in Erfurt der 15. Workshop Digital Broadcasting WSDB statt. Der WSDB bietet Experten aus Industrie, Medien und Forschungseinrichtungen ein Forum, um aktuelle Themen und Projekte aus den Bereichen Digitaler Rundfunk und Multimedia-Dienste vorzustellen und zu diskutieren. Der Call for Presentations für den WSDB 2018 ist jetzt online. Vorschläge für Vorträge oder Poster-Präsentationen können noch bis zum 31. Mai 2018 eingereicht werden.

