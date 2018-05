Planungen für DAB+ im Allgäu vorgestellt

[München] Der BLM-Medienrat hat in seiner heutigen Sitzung für DAB+ im Allgäu die nächsten Schritte in Richtung Regionalisierung beschlossen. Die lokalen von der Landeszentrale genehmigten UKW- und Kabel-Hörfunkprogramme im Allgäu können nun ebenfalls über ein regionales DAB+-Netz Allgäu simulcast verbreitet werden. Hitradio RT1 Südschwaben, RSA – Radio Session Allgäu (RSA Radio), RSA – der Allgäusender mit Ostallgäufenster, RSA – das Bodensee-Fenster und Radio Galaxy Kempten bekommen je eine Datenkapazität im lokalen DAB+-Versorgungsgebiet Allgäu zugewiesen. Die Anbieter von RSA 2 Heimatmelodie, RSA 3 Holiday sowie AllgäuHit erhalten zur zusätzlichen zeitgleichen digitalen Verbreitung ihrer Kabel-Hörfunkprogramme ebenfalls je eine Datenkapazität. Die Dauer der Simulcast-Verbreitung richtet sich jeweils nach dem Ablauf der UKW- bzw. Kabel-Kapazitätszuweisungen. Die Anfangskonfiguration für das DAB+-Netz Allgäu (8B) besteht aus den DAB+-Sendeanlagen Grünten und Memmingen. Der Start ist für November 2018 vorgesehen. Zu Beginn sollen die Hörfunkprogramme Hitradio RT1 Südschwaben, RSA – Radio Session Allgäu (RSA Radio) und Radio Galaxy Kempten sowie RSA 2 Heimatmelodie, RSA 3 Holiday und AllgäuHit simulcast zu empfangen sein. Das Programm RSA – der Allgäusender mit Ostallgäufenster wird erst im Jahr 2019 aufgeschaltet, nachdem das Allgäu noch um zwei weitere DAB+-Sendeanlagen – voraussichtlich in Markt Wald und Pfronten – erweitert wurde. Im Anschluss daran soll mit einer letzten Ausbaustufe auch das Westallgäu versorgt und damit auch um das Programm RSA – das Bodensee-Fenster ergänzt werden.

