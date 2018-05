DAB+-Lizenzen für Niederbayern und Oberpfalz

[München] Der BLM-Medienrat hat in seiner heutigen Sitzung lokalen Privatsendern in Niederbayern und der Oberpfalz in den jeweiligen regionalen DAB+-Netzen Kapazitäten zugewiesen und auch neue Angebote genehmigt. Mit Oldie Radio Niederbayern genehmigte der Medienrat im lokalen DAB+-Versorgungsgebiet Niederbayern (Block 7D) ein weiteres Angebot der Unser Radio Deggendorf Programmanbieter GmbH & Co. KG und wies ihr entsprechende Kapazitäten zur Nutzung zu. Die Genehmigung läuft bis 1. Juli 2028. Oldie Radio Niederbayern soll im Juli auf Sendung gehen. In der Oberpfalz ist künftig Radio Charivari Regensburg in seinen fünf lokalisierten Varianten simulcast zu empfangen. Nachdem das Funkhaus Regensburg bereits in der Medienratssitzung vom 15. Dezember letzten Jahres eine DAB+-Kapazität erhalten hatte, bekommt es nun – zunächst im Rahmen eines befristeten Testbetriebs bis 31. Dezember 2021 – zwei weitere DAB+-Kapazitäten. So kann Charivari in Regensburg, Cham, Kelheim, Neumarkt i.d. Oberpfalz und Schwandorf diversifiziert über UKW und DAB+ ausgestrahlt werden. Die DAB+-Ausstrahlung erfolgt ab 3. Juli im Versorgungsgebiet Oberpfalz (Block 12 D). Mit Ende des Testbetriebs wird das Modell von Radio Charivari Regensburg evaluiert und entschieden, ob die Programmdiversifizierung gelungen ist oder ob die Kapazitäten nochmals ganz oder teilweise neu ausgeschrieben werden.

