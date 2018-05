Panasonic Digitalradio RF-D100BT im Retro-Stil

[Hamburg] Mit dem RF-D100BT präsentiert Panasonic ein neues Digitalradio für Design- und Klangästheten. Ein schlanker Korpus im Holzdekor und kühles Aluminium bringen den klassischen Look der 1960er in die Gegenwart. Radiofans steht die ganze Sendervielfalt (DAB/DAB+/UKW) am Wohnort offen. Zum Hören eigener Playlists verbindet sich das edle Panasonic via Bluetooth mit Smartphone & Co. Das Panasonic Digitalradio RF-D100BT ist ab Juli 2018 für 169 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich.

