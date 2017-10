radiohashtag+ – der neue Jugendsender für Unterfranken!

[Schweinfurt] Heute startete radiohashtag+ offiziell seinen Sendebetrieb. Das Programm wird in Unterfranken über DAB+ ausgestrahlt (Kanal 10A) und wird von der Schweinfurter Rundfunk GmbH & Co. Studiobetriebs-KG produziert. Das Programm von radiohashtag+ ist ein informatives und unterhaltsames Vollprogramm, welches die junge und sehr heterogene Zielgruppe von 14 bis 29 Jahren nicht nur anspricht, sondern vor allem miteinbezieht. Da diese Zielgruppe besonders internetaffin ist, soll radiohashtag+ kein klassisches Radioprogramm sein, sondern eine Interaktionsplattform für aktive Zuhörer. Das Redaktionsteam trägt in erster Linie dazu bei, die Vorschläge der Zuhörer aufzubereiten, Experten zu kontaktieren, und diese Themen dann auszustrahlen.

