BDR & DAB+ auf den Medientage München 2017

[München] Vom 24. – 26.10 finden im ICM die Medientage München 2017 statt. Bereits am Eröffnungstag steht das Thema DAB+ auf der Agenda des Kongresses. Die Bayern Digital Radio wird als Aussteller vor Ort sein und das Thema DAB+ in den Fokus ihrer Präsentation stellen. Themenschwerpunkte sind in diesem Jahr u.a. die Nachrüstung von Fahrzeugen mit DAB+ via Adapter, Digitalradios für Kinder und das Gemeinschaftsprojekt von BR und BDR „DAB+ Schoolkit“. Die Messe ist täglich geöffnet von 9 – 18 Uhr und der Eintrittspreis beträgt 10 Euro.

