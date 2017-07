RadioEINS goes digital

[Coburg] Das Lokalprogramm RadioEINS ist jetzt in Oberfranken auch über DAB+ empfangbar (Kanal 10B). Radio EINS Geschäftsführer Mischa Salzmann:“ Ich freu mich natürlich riesig dass wir nun endlich im gesamten Sendegebiet in bester digitaler Qualität zu empfangen sind. Unser Konzept näher, häufiger und besser dran zu sein an den Themen in der Region wird jetzt auch technisch 1A umgesetzt und das kommt unseren Hörern zugute, der Region zugute und deshalb ist es ein sehr sehr guter Tag.“

zum O-Ton