[Würzburg] Radio Charivari Würzburg ist nun in Unterfranken auch über DAB+ auf Sendung (Kanal 10A). Jonas Würzler aus dem Charivari-Team: „Damit ist Charivari ab sofort absolut Rauschfrei und in absoluter Top Qualität empfangbar. Außerdem ist die Art der Ausstrahlung deutlich effizienter und so wird sich der Empfang auch an einigen Stellen in Mainfranken verbessern.“

