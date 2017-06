Nächste Entwicklungsstufe für DAB+ in Bayern

[München] Das Netzkonzept von DAB+ in Bayern wird in den kommenden Monaten neu strukturiert und erweitert. Zusätzliche regionale Netze werden dabei die Empfangsqualität und Programmvielfalt in weiten Teilen des Freistaates erheblich verbessern. Bei der Umsetzung arbeiten die Bayern Digital Radio GmbH (BDR), der Bayerische Rundfunk (BR) und die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) eng zusammen. In zwei Stufen werden ab Juni die bisher landesweit ausgestrahlten privaten Programme vom Kanal 10D sukzessive auf regionale Netze aufgeteilt. Gestartet wird dabei in den Regionen Niederbayern/Oberpfalz (12D), Oberfranken (10B), Mittelfranken (8C) und Unterfranken (10A). Im Juli/August liegt der Schwerpunkt dann auf den Regionen Oberbayern/Schwaben (10A). Je Regionalnetz sind zusätzliche Programme von lokalen privaten Anbietern geplant. Den offiziellen Netzbetrieb dieser neuen regionalen Struktur startet der BR Anfang September. Die BDR bleibt weiterhin primärer technischer Dienstleister für die privaten Anbieter. Weitere Standorte für das landesweite und die regionalen Netze sind in diesem und nächstem Jahr in Planung.

