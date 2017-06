LFK vergibt DAB+ Lizenzen

[Stuttgart] In der zweiten Jahreshälfte wird es in Baden-Württemberg bei DAB+ drei neue Angebote geben. Vorstand und Medienrat der Landesanstalt für Kommunikation (LFK) haben nach Prüfung der Bewerbungen für freie Sende-Kapazitäten „antenne 1“, „Regenbogen Zwei“ und „Rock Antenne“ grünes Licht gegeben. Eine Auswahlentscheidung war nicht notwendig, da kurzfristig „Schwarzwaldradio“ seine Kapazitäten Ende des Jahres auf dem landesweiten Multiplex zurückgeben wird und damit insgesamt drei freie Plätze vergeben werden konnten. Schwarzwaldradio wird weiterhin bundesweit und damit auch in Baden-Württemberg über DAB + ausgestrahlt.

zur Pressemeldung