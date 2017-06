Simulcast-Verbreitung der fränkischen Lokalradios in UKW und DAB+ genehmigt

[München] Die UKW-Lokalradios in Ober-, Unter- und Mittelfranken können ihre Programme ab 1. Juli 2017 auch über DAB+ ausstrahlen. Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien hat die Simulcast-Verbreitung der fränkischen Lokalradios in den jeweiligen lokalen Versorgungsgebieten in seiner Sitzung am 1. Juni 2017 genehmigt. Damit ist der erste Schritt im Rahmen der Kooperation von BR und BLM beim DAB-Netzbetrieb in Bayern umgesetzt. In den DAB-Netzen Unter-franken (10A), Mittelfranken (8C) und Oberfranken (10B) stehen ab Juli 2017 Kapazitäten zur Verfügung, die den bereits genehmigten lokalen UKW-Programmen für die zusätzliche zeitgleiche digitale Verbreitung zugewiesen werden.

