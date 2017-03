Model One Digital von Tivoli Audio

[Boston] Von Tivoli Audio kommt ein neuer Radioempfänger auf den Markt, der die Übertragungswege DAB+, FM, Wi-Fi und Bluetooth vereint. Das Model One Digital ist die Erweiterung des Klassikers Model One um die digitalen Komponenten. Der multifunktionale Drehknopf aus gebürstetem Aluminium und der digitale Navigationsschirm vereinfachen das Wechseln zwischen den Radiosendern oder das Streamen von Wiedergabelisten. Das Modell kann jetzt vorbestellt werden und ist ab dem 20. März versandfertig. Es ist erhältlich in Nussholz, Weiß und schwarzem Holz zum UVP von 299 €uro.

