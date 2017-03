Zwei Neuzgänge für DAB+ in Hamburg

[Hamburg] Am Rande der Veranstaltung DAB+ im Dialog in Berlin wurde bekannt, dass der lokale Hamburger Digitalradio-Multiplex zum Monatsende um zwei weitere Hörfunkprogramme erweitert wird. Wie Thomas Fuchs, Direktor der Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH) und Koordinator des Fachausschusses „Netze, Technik, Konvergenz“ der Medienanstalten, auf dem Podium sagte, werden Radio Hamburg und HAMBURG ZWEI zum Monatsende den Sendebetrieb auf DAB+ aufnehmen. Damit sei der Multiplex voll, so Fuchs.

