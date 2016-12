Kanalwechsel von BR-Programmen bei DAB+

[München] Der Fokus für die Verbreitung der Regionalprogramme des Bayerischen Rundfunks über Digitalradio liegt künftig in den Regionalnetzen. Am 14. Dezember um 14.05 Uhr wechseln Bayern 1 Mittel- und Oberfranken und Bayern 2 Nord daher ganz in die Regionalnetze. Beide Programme werden nicht mehr landesweit auf Kanal 10 D und 11 D verbreitet. Hörerinnen und Hörer in Franken können dann das Regionalangebot auf den neuen Kanälen empfangen. Dazu sollte ab 14.05 Uhr am Stichtag ein Sendersuchlauf am Digitalradio (DAB+) gestartet werden.

