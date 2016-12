[Leipzig] Was genau ist Digitalradio? Was muss man tun, um sein Lieblingsprogramm über diesen Empfangsweg hören zu können? Oder worin unterscheidet es sich vom Internetradio? Fragen über Fragen, die die Radioprogramme des MDR bis ins neue Jahr hinein in ihren Sendungen thematisieren werden. Los geht es mit einem DAB+ Tag am Donnerstag, 15. Dezember, bei MDR JUMP.

zur Internetseite des MDR