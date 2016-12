Kooperationsvereinbarung BR/BLM bzgl. DAB+-Netze in Bayern

[München] Im Rahmen der 46. Sitzung des Medienrats hat der BLM-Präsident Siegfried Schneider erste Inhalte zu einer Kooperationsvereinbarung zwischen BR/BLM bzgl. DAB+-Netze in Bayern für die nächsten 8 Jahren bekanntgegeben. Wesentliches Ergebnis dabei ist, dass in den DAB-Netzen des BR je nach Region zwischen 2 und 10 private Hörfunkprogramme neben den Programmen des BR ausgestrahlt werden sollen. Im landesweiten DAB-Netz des BR soll auch das Programm von Antenne Bayern verteilt werden. In den DAB-Regionalnetzen, wo der BR seine regionalisierten Programme B1 und B2 verbreitet, sollen dann auch weitere landesweite private DAB-Programme sowie bis zu 6 private Lokal-/bzw. Regionalprogramme ausgestrahlt werden. „Durch diese Kooperation zwischen BR und BLM sowie den darauf aufbauenden Vertrag zwischen BR und BDR wird den privaten Hörfunkanbietern eine ideale Netzqualität zu einem vertretbaren Preis angeboten. Vor allem im Hinblick auf die Qualität der Netze wird der BR eine Leistung anbieten können, die sich private Anbieter in den nächsten Jahren selbst nie hätten leisten können“ so Herr Schneider.

zur Pressemeldung der BLM