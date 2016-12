[München] Der Bayerische Rundfunk hat seine fränkischen Regionalnetze auf 11 Standorte ausgebaut: In den letzten Wochen sind am Nürnberger Funkturm und am Dillberg sowie in Hof drei weitere DAB+ Sendeanlagen für das fränkische Digitalradio-Angebot hinzugekommen. Bayern 1 Mainfranken, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken und Bayern 2 Nord sind in den fränkischen Regionen dadurch besser zu empfangen.

