Bad Reichenhall und Berchtesgaden: Frequenzen für den Radio-Empfang ändern sich

(München) Für sechs Gemeinden im Berchtesgadener Land ändert sich ab 14. Oktober 2025 der Radioempfang über UKW. Hintergrund ist die Stilllegung der beiden Füllsender Bad Reichenhall und Berchtesgaden/Schönau. Alternativ bleibt der UKW-Empfang von anderen BR-Senderstandorten weiter möglich. Alle BR-Programme sind in der Region in bester Qualität über DAB+ empfangbar.
Die beiden UKW-Füllsender versorgen bisher die Stadt Bad Reichenhall sowie die Gemeinden Bayerisch Gmain, Berchtesgaden, Bischofswiesen, Ramsau und Schönau am Königssee. Die Stilllegung der beiden UKW-Standorte am 14. Oktober erfolgt aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Energie-Effizienz.
Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR-Klassik und BR24 sind weiterhin über alternative UKW-Frequenzen von den Senderstandorten Untersberg, Brotjacklriegel und Wendelstein empfangbar. Für Hörerinnen und Hörer kann am UKW-Radio ein Sender-Suchlauf erforderlich sein.
Über die digitale Zukunftstechnologie DAB+ sind alle BR-Radiowellen unverändert und in bester Klangqualität weiter zu empfangen. Der BR versorgt die Region mit DAB+ über die Standorte Untersberg und Jenner.
Empfang der BR-Programme für die Region ab 14.10.2025
|Programme
|DAB+ Kanäle
Berchtesgaden/Jenner & Untersberg
|UKW-Frequenzen
Untersberg
|UKW-Frequenzen
Brotjacklriegel
|UKW-Frequenzen
Wendelstein
|Bayern 1
|Kanal 11D
|91,9 MHz
|92,1 MHz
|93,7 MHz
|Bayern 2
|Kanal 11D
|92,9 MHz
|96,5 MHz
|89,5 MHz
|Bayern 3
|Kanal 11D
|96,1 MHz
|94,4 MHz
|98,5 MHz
|BR-Klassik
|Kanal 11D
|100,7 MHz
|100,9 MHz
|102,3 MHz
|BR24
|Kanal 11D
|87,8 MHz
|106,9 MHz
|105,7 MHz
|BR Heimat
|Kanal 11D
|BR Schlager
|Kanal 11D
|Puls
|Kanal 11D
|BR24live
|Kanal 10A
|BR Verkehr
|Kanal 11D
Welche Sender versorgen die Gemeinden ab 14.10.2025?
|Gemeinde
|DAB-Sender
|UKW-Sender
|Bad Reichenhall
|Untersberg
|Untersberg
|Bayerisch Gmain
|Untersberg
|Untersberg, Brotjacklriegel
|Berchtesgaden
|Jenner
|Untersberg, Brotjacklriegel
|Bischofswiesen
|Jenner
|Brotjacklriegel
|Schönau
|Jenner
|Untersberg
|Ramsau
|Jenner
|Untersberg, Wendelstein
Mit der BR-Frequenzsuche lassen sich die empfohlenen Frequenzen über https://frequenzsuche.br.de/ für den eigenen Wohnort sehr einfach ermitteln.
Informationen zum DAB+ Empfang
Zum Empfang der digitalen Programme benötigen Hörerinnen und Hörer ein DAB+ Radio. Die BR-Programme lassen sich mit einem automatischen Sendersuchlauf sehr einfach finden. DAB+ garantiert eine erheblich größere Programmvielfalt ohne Zusatzkosten via Antenne, überall freien Empfang – auch ohne Internet – und beste rauschfreie Radio-Qualität. Über DAB+ sind im Berchtesgadener Land zwischen 30 bis 40 öffentlich-rechtliche und private Radiostationen via DAB+ empfangbar.
Informationen zum komfortablen DAB+-Empfang mit vielen neuen Programmen gibt es auf der Website www.br.de/dabplus
Die kostenfreie BR Service-Hotline der Technischen Information ist Hörerinnen und Hörern behilflich unter der Tel.-Nr. 0800/5900 789 oder per Mail an: techinfo@br.de.
zur Pressemeldung (Bayerischer Rundfunk)