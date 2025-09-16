Bad Reichenhall und Berchtesgaden: Frequenzen für den Radio-Empfang ändern sich

(München) Für sechs Gemeinden im Berchtesgadener Land ändert sich ab 14. Oktober 2025 der Radioempfang über UKW. Hintergrund ist die Stilllegung der beiden Füllsender Bad Reichenhall und Berchtesgaden/Schönau. Alternativ bleibt der UKW-Empfang von anderen BR-Senderstandorten weiter möglich. Alle BR-Programme sind in der Region in bester Qualität über DAB+ empfangbar.

Die beiden UKW-Füllsender versorgen bisher die Stadt Bad Reichenhall sowie die Gemeinden Bayerisch Gmain, Berchtesgaden, Bischofswiesen, Ramsau und Schönau am Königssee. Die Stilllegung der beiden UKW-Standorte am 14. Oktober erfolgt aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Energie-Effizienz.

Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR-Klassik und BR24 sind weiterhin über alternative UKW-Frequenzen von den Senderstandorten Untersberg, Brotjacklriegel und Wendelstein empfangbar. Für Hörerinnen und Hörer kann am UKW-Radio ein Sender-Suchlauf erforderlich sein.

Über die digitale Zukunftstechnologie DAB+ sind alle BR-Radiowellen unverändert und in bester Klangqualität weiter zu empfangen. Der BR versorgt die Region mit DAB+ über die Standorte Untersberg und Jenner.

Empfang der BR-Programme für die Region ab 14.10.2025

Program me DAB+ Kanäle

Berchtesgaden/Jenner & Untersberg UKW-Frequenzen

Untersberg UKW-Frequenzen

Brotjacklriegel UKW-Frequenzen

Wendelstein Bayern 1 Kanal 11D 91,9 MHz 92,1 MHz 93,7 MHz Bayern 2 Kanal 11D 92,9 MHz 96,5 MHz 89,5 MHz Bayern 3 Kanal 11D 96,1 MHz 94,4 MHz 98,5 MHz BR-Klassik Kanal 11D 100,7 MHz 100,9 MHz 102,3 MHz BR24 Kanal 11D 87,8 MHz 106,9 MHz 105,7 MHz BR Heimat Kanal 11D BR Schlager Kanal 11D Puls Kanal 11D BR24live Kanal 10A BR Verkehr Kanal 11D

Welche Sender versorgen die Gemeinden ab 14.10.2025?

Gemeinde DAB-Sender UKW-Sender Bad Reichenhall Untersberg Untersberg Bayerisch Gmain Untersberg Untersberg, Brotjacklriegel Berchtesgaden Jenner Untersberg, Brotjacklriegel Bischofswiesen Jenner Brotjacklriegel Schönau Jenner Untersberg Ramsau Jenner Untersberg, Wendelstein

Mit der BR-Frequenzsuche lassen sich die empfohlenen Frequenzen über https://frequenzsuche.br.de/ für den eigenen Wohnort sehr einfach ermitteln.

Informationen zum DAB+ Empfang

Zum Empfang der digitalen Programme benötigen Hörerinnen und Hörer ein DAB+ Radio. Die BR-Programme lassen sich mit einem automatischen Sendersuchlauf sehr einfach finden. DAB+ garantiert eine erheblich größere Programmvielfalt ohne Zusatzkosten via Antenne, überall freien Empfang – auch ohne Internet – und beste rauschfreie Radio-Qualität. Über DAB+ sind im Berchtesgadener Land zwischen 30 bis 40 öffentlich-rechtliche und private Radiostationen via DAB+ empfangbar.

Informationen zum komfortablen DAB+-Empfang mit vielen neuen Programmen gibt es auf der Website www.br.de/dabplus

Die kostenfreie BR Service-Hotline der Technischen Information ist Hörerinnen und Hörern behilflich unter der Tel.-Nr. 0800/5900 789 oder per Mail an: techinfo@br.de.

zur Pressemeldung (Bayerischer Rundfunk)