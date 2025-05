Klassik Radio: Der digitale Vorreiter schaltet 2026 UKW in Bayern ab

(Augsburg) Klassik Radio setzt einen der letzten Schritte in seiner Digitalisierungsstrategie um und verabschiedet sich ab 2026 von UKW in Bayern.

Das Programm bleibt landesweit über DAB+, per App- und Web-Streaming sowie über Kabel und Satellit empfangbar. Bereits 2012 startete das Audiounternehmen als erster Radiosender in Deutschland diese konsequent digitale Ausrichtung, bei der bislang über 30 UKW-Frequenzen abgeschaltet wurden. Diese freiwilligen Rückgaben gelten als ein „Meilenstein der Digitalisierung des Radios in Deutschland“, so Ulrich Kubak, Gründer und CEO von Klassik Radio.

„Mit dem jetzigen Auslaufen der UKW-Frequenzzuweisungen in Bayern wird nun endlich auch unsere Heimat Bayern ein purer Digital-Standort. Das passt zu Bayern, das passt zu uns“, so Kubak weiter. „Während sich viele Radiosender immer noch an der analogen UKW-Verbreitung festklammern, gestalten wir seit 13 Jahren mit einer ambitionierten Digital-Strategie die Audio-Zukunft. Auf diesem Weg haben wir bisher einen zweistelligen Millionenbetrag in den Übergang von UKW auf DAB+ aus Eigenmitteln investiert. Zusätzlich haben wir einen siebenstelligen Betrag in den Aufbau von Klassik Radio Select, unseren Premium-Musik-Streamingdienst, eingebracht. Mit Beats Radio haben wir 2021, inmitten der Pandemie, einen weiteren, rein digitalen Radiosender neu gestartet. Es liegt in unserer DNA und macht viel Freude, konsequent in digitale Geschäftsmodelle statt in Technologie der Vergangenheit zu investieren.“

Vorständin Tina Jäger, zuständig unter anderem für den Sales-Bereich, ergänzt: „Für Werbekunden verspricht Digital Audio darüber hinaus programmatische Buchungsoptionen. Unsere Kunden und wir schätzen sehr, wie Kampagnen zielgerichtet und effizient umgesetzt werden können.“

BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege würdigt die Entscheidung von Klassik Radio als Signal für die gesamte Radiobranche. „Der Schritt von Klassik Radio ist mutig, weil UKW auch in Bayern derzeit noch eine hohe Relevanz beim Radio-Empfang hat. Gleichzeitig ist dieser Schritt konsequent, wenn man – wie ich – von einer guten Zukunft für Radio in einer digitalen Audiowelt überzeugt ist. Und diese Zukunft funktioniert vor allem auf DAB+.“

DAB+ bietet viele Vorteile wie eine kristallklare Klangqualität, die weit über den Möglichkeiten von UKW liegt, und ein Hörerlebnis, das besonders klassische Musik auf ein neues Niveau hebt. Zusätzlich ermöglicht DAB+ Informationen wie Programmtitel, Künstlernamen und Albumcover direkt auf dem Display.

Klassik Radio ist über DAB+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz leicht zu finden: Einfach das DAB+ Radio einschalten, den automatischen Sendersuchlauf starten, Klassik Radio auswählen und als Favorit speichern.

Hörerinnen und Hörer können jetzt unter shop.klassikradio.de mit dem Code „Bayern wechselt“ bis 15. Juni 2025 kostengünstig und mit 20 % Vorteilrabatt subventioniert von Klassik Radio passende DAB+ Geräte kaufen.

