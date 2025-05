Sendestart von Gewandhaus Radio

(Leipzig) Am 12. Mai 2025 geht das neue Gewandhaus Radio auf Sendung. Der Sender wird als Webradio sowie terrestrisch über dab+ im Stadtgebiet Leipzig und Umgebung (Leipzig Lokalmux) zu empfangen sein, verantwortlicher Redakteur ist Martin Hoffmeister. Gewandhaus Radio ist weltweit der einzige Klassiksender, der einem Konzerthaus, nämlich dem Gewandhaus zu Leipzig und dem dort beheimateten Gewandhausorchester

gewidmet ist und der rund um die Uhr einen kuratierten, weitgehend moderierten reinen Klassik-Musikstream sendet, der aus der Repertoire-, Epochen-, Genre- und Interpreten-Vielfalt aus 100 Jahren Tonträgergeschichte schöpft. Betreiberin von Gewandhaus Radio ist die Stiftung Zukunft Gewandhaus zu Leipzig Projekte gGmbH. Als verantwortlicher Redakteur konnte von der Stiftung der erfahrene Radiomann Martin Hoffmeister gewonnen werden.

„Gewandhaus Radio ist ein Mosaikstein, um bestehendes Publikum zu binden und neues zu gewinnen. Der Einsatz dieses beliebten Mediums ist einer der Wege, wie die Stiftung das Gewandhaus bei der weltweiten Verbreitung seiner Marke, seiner künstlerischen Inhalte und Exzellenz über den Konzertsaal hinaus unterstützt,“ beschreibt Steffen Hildebrand das Engagement der Stiftung für das einzigartige Projekt.

Alleinstellungsmerkmale von Gewandhaus Radio bilden die fokussierte, regelmäßige Berichterstattung über die vielgestaltigen Gewandhausorchester- und Gewandhaus-Aktivitäten, die Übertragung von Live-Konzerten bzw. Konzert-Aufzeichnungen des Gewandhausorchesters und anderer Gewandhaus-Ensembles (Kammermusik, Orgel, Chöre), die dann außer im Gewandhaus ausschließlich auf Gewandhaus Radio zu hören sein werden. Zusätzlich berichten die Autorinnen und Autoren über die Musikstadt Leipzig, Tourneen des Gewandhausorchesters und die Welt der klassischen Musik.

„Gewandhaus Radio ist ein Meilenstein, der die Tradition unseres Hauses in die digitale Zukunft führt und über den Konzertsaal hinaus den Namen des Orchesters bei den Hörerinnen und Hörern verankert,“ ist Gewandhausdirektor Andreas Schulz überzeugt von der Dimension des Vorhabens. Gewandhaus Radio stiftet auf einfache Art und Weise Begegnungen mit klassischer Musik: hier finden Hörerinnen und Hörer nicht nur jene Musik, von der sie schon wissen, dass sie existiert; finden nicht nur, was der Algorithmus eines Streamingportals ihnen vorschlägt (meist ein sehr eingeschränktes Repertoire): In den Sendungen von Gewandhaus Radio erfährt man Überraschungen, entdeckt Neues, erlebt Vielfalt oder kann sich mit unterschiedlichen Lesarten von Werken auseinandersetzen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Web-Klassik-Radio-Anbietern wartet der Sender zudem mit einem weitgehend

moderierten Programm auf, sodass Hörerinnen und Hörer orientiert bleiben über Komponisten, Werke und Interpreten.

Für die Recherche und die Lieferung der Audiodateien konnte die Naxos Music Library gewonnen werden, die weltweit größte Online-Datenbank für klassische Musik. „Zu hören ist ausschließlich klassische Musik. Musikalische Schwerpunkte des Gewandhausorchesters sowie die kuratierte Musikauswahl aus dem Repertoire von 600 Jahren Musik- und 100 Jahren Tonträgergeschichte sichert die klangliche und stilistische Varianz des Programms“, erläutert Martin Hoffmeister den zukünftigen inhaltlichen Ansatz.

Die technische Produktion des neuen Senders wird von BEBE Medien GmbH Leipzig realisiert, die Kreativ- und Digitalagentur TNC Production hat das Erscheinungsbild und die Website von Gewandhaus Radio entwickelt und das Leipziger Technologieunternehmen Audalaxy stellt die Infrastruktur zur Verbreitung des Streams, Audioinhalte und Dashboards zur Echtzeitdaten-Analyse bereit.

