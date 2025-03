Gemeinsam gegen den Klimawandel: Wie innovative Rundfunktechnologien unsere Zukunft retten können

(Berlin) Der Klimawandel ist ein wiederkehrendes Problem, welches die Gesellschaft seit langem beschäftigt. Weltweit erleben wir Naturkatastrophen, die direkt auf die Folgen des Klimawandels zurückzuführen sind. In diesem Jahr haben die verheerenden Brände in Los Angeles ein Ausmaß an Zerstörung gezeigt, das uns alle betrifft. Verschiedene Akteure aus unterschiedlichen Bereichen arbeiten intensiv daran, Lösungen zu finden, um den Herausforderungen des Klimawandels entgegenzuwirken. Es ist an der Zeit, gemeinsam aktiv zu werden und die Weichen für eine nachhaltige Zukunft zu stellen. Lesen sie hier, wie Rundfunktechnologien unsere Zukunft verändern können.

Auch der Rundfunk hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern. In einer gemeinsamen Initiative haben die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) und der Bayerische Rundfunk (BR) den Energieverbrauch von Radioprogrammen analysiert, die über UKW und DAB+ ausgestrahlt werden. Die Ergebnisse der aktuellen „green radio“-Studie zeigen ein erhebliches Einsparpotenzial sowohl bei der Ausstrahlung als auch beim Empfang. Diese Erkenntnisse belegen, dass Klimaschutz durch technische Innovationen durchaus realisierbar ist.

DAB+: Die grüne Revolution im digitalen Radio – So schont es die Umwelt

DAB+ trägt nicht umsonst den Titel „green radio“. Das digitale Radio setzt mit seinem reduzierten Energieverbrauch ein starkes Zeichen gegen den Klimawandel und zeigt, dass Veränderungen möglich sind. Studien belegen, dass der Energieverbrauch bei der Ausstrahlung eines einzelnen DAB+ Programms deutlich geringer ist als bei UKW. So könnte der Bayerische Rundfunk bei einer Ausstrahlung über DAB+ etwa 75 Prozent Energie pro Programm einsparen, während Antenne Bayern sogar beeindruckende 85 Prozent einsparen könnte. Auch andere Anbieter in Deutschland verzeichnen ähnliche Einsparpotenziale.

Besitzer:innen eines DAB+ Radios können sich von daher darauf verlassen, dass der Stromverbrauch minimal ist, da die Ausstrahlung komplett digital erfolgt. Zudem ist die Nutzung von DAB+ völlig kostenfrei und benötigt kein Datenvolumen. Dadurch wird eine vielfältige Senderauswahl mit einem geringen ökologischen Fußabdruck ermöglicht. DAB+ ist nicht nur eine technische Innovation, sondern auch ein Schritt in eine nachhaltigere Zukunft für den Rundfunk.

Radiowerbung: Der grüne Trend für die Zukunft der Medien

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Umweltschutz immer mehr an Bedeutung gewinnen, zeigt sich Radiowerbung als erwähnenswert klimafreundliche Option. Dank des kontinuierlichen Austauschs von rund 100 Millionen UKW-Radios in Deutschland, der durch die vielfältigen Programme von DAB+ angestoßen wird, können auf der Empfangsseite signifikante Energieeinsparungen erzielt werden.

Trotz der modernen Zusatzfunktionen wie Displays und WLAN haben sich die Stromkosten der meisten Radiogeräte in den letzten Jahren um beeindruckende 40 Prozent reduziert. Dieser Rückgang ist vor allem auf den geringeren Energieverbrauch neuer Modelle zurückzuführen, der maßgeblich durch effizientere Technologien wie DAB+ beeinflusst wird.

Die Kombination aus innovativer Technologie und einem wachsenden Bewusstsein für ökologische Verantwortung machen Radiowerbung nicht nur zu einem effektiven Werbemittel, sondern auch zu einer umweltfreundlichen Wahl für Unternehmen, die ihre Botschaften nachhaltig verbreiten möchten.

