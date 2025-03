DAB+ im Auto: Die wichtigsten Fragen und Antworten

(Berlin) Die Deutschen lieben ihr Auto. Viele sehen es als zweites Zuhause und legen Wert auf bestmögliche Ausstattung. Dazu gehört auch Entertainment: Radio ist weiterhin die beliebteste Quelle für Audio-Konsum im Fahrzeug. Ein werkseitig verbautes Radio hat großen Einfluss auf die Kaufentscheidung der Verbraucher: Laut Umfragen erwarten 91 Prozent der Autokäufer, dass ein Radio zur Standardausstattung ihres nächsten Fahrzeugs gehört. Und immer mehr Kunden fragen nach DAB+. Der digitale Nachfolger von UKW bietet rauschfreie Qualität und ein viel größeres Angebot. Doch wie bekommt der Autoliebhaber das Digitalradio in sein Fahrzeug? Wir geben Antworten auf die meistgestellten Fragen.

Ich möchte mir einen Neuwagen kaufen? Muss ich für den digitalen Radioempfang extra zahlen?

Nein! Die Zeiten, in denen DAB+ nur eine Option war und Kunden einen teuren Aufpreis für das digitale Radio zahlen mussten, sind zum Glück vorbei. Seit dem 21. Dezember 2020 greift eine EU-weite, sogenannte Interoperabilitäts-Verpflichtung. Seither müssen Radios in Neuwagen grundsätzlich den Empfang und die Wiedergabe von digital-terrestrischem Radio, also DAB+, ermöglichen. Jeder in der EU verkaufte Neuwagen, der ein Soundsystem mit Radio an Bord hat, ist also mit DAB+ ausgestattet.

Ich möchte mir einen Gebrauchtwagen kaufen. Wie erkenne ich, dass dieser bereits DAB+ Empfang an Bord hat?

Wenn es sich um einen neueren Gebrauchtwagen mit Baujahr ab 2021 handelt, sollte in einem Großteil der Fahrzeuge DAB+ Empfang aufgrund der EU-Richtlinie vorhanden sein. Es gibt nur wenige Ausnahmen, etwa wenn es sich um ein Fahrzeug handelt, das nicht in der EU zugelassen wurde oder wenn ab Werk zunächst kein Radio eingebaut war. In den meisten Fahrzeugmodellen ist ein Soundsystem jedoch Standard.

Auch bei Autos, die vor 2021 gebaut wurden, gibt es bei einigen Modellen bereits DAB+ serienmäßig ab Werk. Viele Kunden hatten auch schon vor der EU-weiten Verpflichtung die DAB+ Option mitgeordert. Überprüfen können Interessierte dies am besten direkt vor Ort – etwa bei der Probefahrt, indem sie das Radio einschalten und selbst überprüfen, ob es DAB+ Empfang an Bord hat. Entsprechende Hinweise gibt es oft auch in Gebrauchtwagenmarkt-Anzeigen im Internet oder in Print.

Ich fahre ein Auto ohne DAB+ Empfang. Kann ich mein Autoradio um- oder nachrüsten?

Die zunächst etwas kurios anmutende Antwort lautet: Bei älteren Fahrzeugen mit Baujahr bis 2013 ist das am wenigsten ein Problem. Diese besaßen noch einen DIN- oder Doppel-DIN-Schacht für das Autoradio. Noch heute gibt es im Online- oder Fachhandel zahlreiche Autoradio-Modelle mit DAB+ schon ab 40 Euro. Den Austausch des bestehenden Radios können auch Laien vornehmen.

Komplizierter wird es bei Fahrzeugen ab 2013: Hier ist oft ein Werksradio verbaut, das nicht mehr den DIN-Normen entspricht. Oft ist dieses Soundsystem auch mit anderen Funktionen des Fahrzeugs wie Klima-Automatik oder Navigation gekoppelt. Ein Austausch ist zwar bei vielen Modellen möglich, dieser sollte aber in einer Werkstatt von einem Fachmann vorgenommen werden. Und das kann je nach Fahrzeugtyp recht teuer werden.

Ein Hinweis: Bei einigen Modellen ist DAB+ zwar vorhanden, aber wurde nicht freigeschaltet, weil entweder der aktuelle oder der Vorbesitzer die DAB+ Option (zunächst) nicht mitgeordert hatte. In diesem Fall lohnt es sich zu klären, ob eine Aktivierung in der Werkstatt gegen eine einmalige Gebühr möglich ist.

Der Austausch eines Werksradios ist mir zu teuer. Muss ich also auf DAB+ verzichten?

Die gute Antwort lautet: Nein! Praktisch alle bestehenden Autoradios oder Werkslösungen können mit DAB+ aufgerüstet werden. Hierfür gibt es im Handel Adapter, und das bereits ab 60 Euro. Die Installation können auch Laien vornehmen. Einzige Voraussetzung ist ein Zigarettenanzünder zur Stromversorgung. Ideal (aber nicht obligatorisch) wäre auch, wenn das Autoradio einen AUX-Eingang für externe Geräte besitzt, damit es keine Klangverluste gibt.

Solche Adapterlösungen, die leider nicht gänzlich ohne Verkabelung auskommen, sind vor allem in Kleinwagen oder im Stadtverkehr geeignet. Bei größeren Familien-Limousinen empfehlen wir wegen der Optik doch zum Austausch des Werksradios durch eines mit DAB+ Empfang.

